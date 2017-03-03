المواصفات :
الموقع بحي الورود
مساحة الأرض 378 م
مساحه مسطح البناء 556 م
الواجه جنوبيه
تتميز الفله من /
1- قص الأبواب ليزر 6 ملي
2 أبواب الخشب سنديان 8 ملي
3- تأسيس للفت لكامل أدوار الفله
4- بلاط الحمامات أسباني -هندي
5- بلاط الارضيه 80 *80 كامل الفله
مع الديكور
5- الدربزين قص ليزر 6ملي كامل الفله
6- غرفه سائق خاص
7- غرفه خادمه مع غرفه للغسيل ودورات مياه مستقله
8- البويه الخارجيه من نوع بروفايل جميع الواجهات الخارجيه من نوع بروفايل
9- أدوات الكهرباء الأفياش من شركه الڤا
10 أدوات الصحيه ألماني -أيطالي والسخانات والكراسي من الخزف السعودي
11- جبس دورات المياه من نوع فرنسي
12- مطبخ مع مستودع كبيبير
13- الواجهه حجر
مواصفات الحوش : مدخل سيارة – مدخل رجال – مدخل نساء- مشب
الدور الارضي : مجلس رجال – مجلس نساء- مقلط – صالة – مطبخ – مستودع – عدد(2) دورات مياه
الدور الأول : صالة – عدد(4) غرف نوم – عدد(3) دورات مياه
الدور الثاني: عدد(3) غرف نوم – عدد(2) دورات مياه – ومجهز بوفيه
ملاحظة :
جميع الاداوت عليها ضمانتها
للتفاصيل أكثر والتواصل :
شركة نيشان المجد العقارية – الخرج – شارع الستين -بجوار بنك ساب – فوق بيتزا هاوس :
0505592725
0115444490
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