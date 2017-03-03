توصلت دراسة أمريكية حديثة، نُشرت نتائجها امس الخميس، إلى أن تناول مكسرات الجوز بانتظام، يمكن أن يساعد على تحسين خصوبة الرجال، عبر تحسين نوعية الحيوانات المنوية.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة ديلاوير الأمريكية، وللوصول إلى نتائج الدراسة، أعطى فريق البحث مجموعة من الفئران الذكور التي تعاني من مشاكل في الخصوبة، نظاماً غذائياً يحتوي 19.6٪ من سعراته الحرارية على مكسرات الجوز (أي ما يعادل حوالي 75 جراماً من الجوز يومياً لدى البشر).
واستمرت التجارب من 9 إلى 11 أسبوعاً، ووجد فريق البحث، أن الفئران التي تناولت مكسرات الجوز بانتظام، تحسَّن لديها جودة السائل المنوي من حيث الحركة والبنية، مقارنة بالفئران التي لم تتناول الجوز.
وقال فريق البحث، في الدراسة التي نشرت نتائجها بدورية (Heliyon) العلمية، إن الجوز يُحسِّن نوعية الحيوانات المنوية عن طريق الحد من عملية تأكسد الدهون (Lipid peroxidation)، وهي عملية يمكنها أن تلحق الضرر بالحيوانات المنوية.
وأضافوا: أن الجوز هو نوع المكسرات الوحيد الذي يتكون من أحماض دهنية غير مشبعة تُدعى (PUFAs)، وهذه الأحماض هي المكون الرئيسي للأغشية التي تحيط بالسائل المنوي، وبذلك يمكنها تجديد الحيوانات المنوية وإنعاشها.وفق “تواصل”.
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