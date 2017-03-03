يُؤكِّد خبراء الصحة على أهمية وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى العمل، حيث تحافظ على صحة وحيوية الجسم، وتمده بالطاقة اللازمة، كما تحافظ على نسبة السكر في الدم، إلا أن هناك بعض الأطعمة يفضل عدم تناولها على معدة فارغة.
ويُؤدِّي تناول بعض الأطعمة، رغم احتوائها على عناصر غذائية كثيرة، على معدة فارغة إلى العديد من المشاكل الصحية، مثل آلام المعدة والحموضة، وقد يصل الأمر إلى أخطر من ذلك بالإصابة بقرحة المعدة.
وفي هذا الصدد، سوف نسرد لكم قائمة بأهم الأطعمة التي يجب تفادي تناولها مع معدة خاوية، بحسب ما ذكرة موقع “صحتي” وهي كالآتي:
1 – السُّكَّريّات:
عند تناول الكثير من المواد الغذائية التي تحتوي على السُّكَّريّات، لا يكون الجسم قادراً عَلَى إنْتَاج ما يكفي من الإنسولين للحفاظ على مستوى السكر في الدم؛ وهذا يؤدي إلى زيادة مفاجئة في مستوى السكر بالدم.
2 – الطماطم:
الطماطم واحدة من المكونات الغذائية الجيدة للصحة، لكن تناولها على معدة فارغة يسبب مشاكلَ صحية خطيرة؛ لأنَّ الأحماض التي تتواجد في الطماطم تتفاعل مع الأحماض المعوية في المعدة؛ مَا يَنْتِج عن ذلك تكوين حصوات في المعدة.
3 – الأطعمة الحارة:
الأطعمة الغنية بالتوابل تناولها على معدة فارغة يزيد من الأحماض ويسبب آلاماً في المعدة.
4 – الموز:
لا شك أن الموز هو أحد أفضل الفاكهة، لكن لا يجب أن يتم تناوله على معدة فارغة؛ لأنَّه يزيد من مستوى المغنيسيوم وهذا سوف يتفاعل مع الكالسيوم في الدم ويؤثر على التوازن؛ ما قد ينذر بتضرر القلب.
5 – اللبن:
من المعروف أن اللبن مفيد للصحة، لكن لا ينبغي أن يتم تناوله على معدة فارغة؛ لأنَّ اللبن يحتوي على بكتيريا جيدة، وعندما يتم تناوله على معدة فارغة يتفاعل مع العصارة الموجودة في بطانة المعدة، ويسبب مشاكلَ في المعدة.
6 – الخضروات الخضراء:
تناول الخضروات الخضراء الغنية بالأحماض الأمينية على معدة فارغة؛ يسبب حرقة المعدة، وانتفاخ البطن، وآلاماً معوية.
7 – التوابل:
تناول الأطعمة المبهرة صباحاً ينذر بتهيج الغشاء المخاطي للمعدة، وزيادة إنتاج الأحماض في المعدة. هذه الأمور تؤدي في النهاية إلى اضطرابات حادّة في عمل الجهاز الهضمي.
8 – المشروبات الغازية:
شرب المشروبات الغازية الباردة في الصباح يضر بالغشاء المخاطي للمعدة، ويقلل من وصول الدم إلى المعدة؛ مَا يَعْنِي أن عملية الهضم تصبح بطيئة.
9 – الحمضيات وعصائرها:
تحتوي الحمضيات، مثل: البرتقال، والمندرين، والجريب فروت على نسبة مرتفعة من الأحماض؛ ما يعني أن تناولها على معدة فارغة يسبب حرقة المعدة وزيادة خطر الإصابة بقرحة المعدة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج