علق المستشار القانوني والمحكم الدولي خالد البابطين للتعليق على تأخر حسم قضية اللاعب محمد العويس حتى الآن.
وقال البابطين:” تأخير البت في قضية انتقال محمد العويس من الشباب إلى الأهلي غير مبرر، وبإمكان اللجنة الانتهاء منها خلال اسبوع”.
وأضاف: “من غير المنطق أن يتم تشكيل لجنة من قبل الاتحاد السعودي في كل قضية تظهر في الساحة الرياضية”.
وتابع: “من المتوقع أن يتم التحقيق مع العويس من قبل اللجنة التي تم تشكيلها للبت في الأزمة خلال الفترة القادمة، وهو أمر طبيعي”.
وكان اتحاد الكرة السعودي برئاسة عادل عزت قد أصدر قرارًا يقضي بإتمام التحقيقات في قضية اللاعب محمد العويس خلال مدة لا تزيد عن أربعة أسابيع من تاريخه، ومن ثم إعلان نتائجها، على أن يكون ذلك وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
وقرر اتحاد القدم تشكيل لجنة مكونة ياسر المسحل وعضوية كلاً من الخبير القانوني ستاورت مكاينيس والقانوني الأستاذ متعب الأحمد والمهندس طارق التويجري والقانوني الأستاذ ناصر العوهلي سكرتيراً.وفق “أخبار 24”.
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