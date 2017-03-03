إثار محترف الاتحاد، الدولي التونسي أحمد عكايشي، حفيظة جهاد ناديه بعد عدة تغريدات اطلقها عبر حسابه في تويتر، وذكر فيها : أودّ ان اطمئن جمهور الاتحاد العزيز انه ليس اَي مشكلة مع نادي الاتحاد و علاقتي ممتازة مع رئيس الاتحاد و مع زملائي اللاعبين الحبايب، وتركيزي القوي للمقابلات المصيرية القادمة المهمة للأسرة الأتحادية جمعاء، ولا داعي لزجّ المشكلات الخاصة بيني و بين اشخاص معيّنين في أمور النادي الكريم.
وجاءت تعليقاته تعليقا على قضية الشيك المقدم له من مفاوض النادي عبدالله شرف الدين بقيمة مليون ريال، والذي حصل على اعتراض عليه من البنك بعدم صرفه لعدم وجود رصيد، مما دفعة للتقدم بشكوى رسمية ضد شرف الدين لأحد اقسام الشرطة بجدة، وهو الامر الذي دفع المفاوض الاتحادي الذي عٌرف بوقوفه خلف صفقات الاتحاد والاجنبية بالظهور في برنامج أخر شوط بقناة mbcpro.
وقال شرف الدين أن الدولي التونسي أحمد عكايشي استلم ما يقارب 80% من مقدم عقده، ورواتبه المتأخرة لا تتجاوز شهرين وسيأخد كامل حقه بالكامل حسب ما تم الاتفاق بينهم، في الايام القادمة.
وأضاف شرف الدين أنه دائما ما تثار قضايا قبل مباريات الاتحاد المهمة، ولا يوجد أي مشاكل مع العكايشي، وان لديه حقوق والالتزامات طبيعية، وفي نادي الاتحاد الجميع عائلة واحدة وأعضاء الشرف قادرين على احتواء كل الالتزامات والاحتياجات، ولكل لاعب في الاتحاد حقوق ملزمة، وجميع اللاعبين سيأخذون حقوقهم.وفق “النادى”.
وختم حديثه عن الدولي المصري محمود كهربا، وتصريحات رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور قال : سيكون لدنيا لقاءات مع مرتضى منصور وسنتفق من أجل كهربا، كهربا يحبنا واحنا نحبه وسنتفق من أجله.
وعن مفاوضات حارس العروبة رافع الرويلي قال : الجهاز الفني هو من يحدد في المستقبل، والاعلان أو اي تطورات في المفاوضات سيكون عبر المركز الاعلامي بالنادي فقط.
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