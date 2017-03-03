قال رئيس أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر إن حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الزيت والغاز العالمي ستتجاوز مبلغ 30 تريليون دولار بحلول عام 2050م.
وأوضح خلال مخاطبته المؤتمر السنوي الأول لمعهد صناعة التشييد، أن هناك عدة تحديات تعترض صناعة التشييد، الأمر الذي يؤثر بدوره على القطاع الصناعي.
وأبان أن من بين هذه التحديات الانخفاض النسبي في الكفاءة والإنتاجية، وتعثر المشاريع وتجاوزها للميزانيات المحددة وجداول التنفيذ، لافتاً إلى أنه وفقاً لدراسة حديثة فإن 30% فقط من مشاريع الزيت والغاز في العالم يتم إنجازها ضمن الميزانيات المعتمدة، و15% فقط يتم إنجازها ضمن الإطار الزمني المعتمد.
وأضاف الناصر أن التحديات الأخرى تتمثل في الانقطاعات والأعطال المتكررة في التشغيل التي تحدث بسبب ضعف جودة الإنشاء والتشييد، وقلة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، بالإضافة لتحديات التوطين في هذه الصناعة لانخفاض أعداد الكوادر الوطنية العاملة بالمجال، وانخفاض نسبة المؤسسات الوطنية القادرة على تطوير مشاريع صناعية عملاقة ومعقدة.وفق “أخبار 24”.
وذكر أنه لمواجهة تلك المخاطر والتحديات فقد استحدثت “أرامكو” عمليات وأنظمة تتيح لها مراقبة المشاريع بشكل أكبر، ليتم التدخل بشكل استباقي متى لزم الأمر لمعالجة أي إشكالات قبل أن تتسبب في تكاليف إضافية باهظة وتؤثر على أداء الشركة.
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