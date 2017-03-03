تحقق الإدارة العامة للشؤون الصحية بالأحساء مع مقيم آسيوي يحمل إقامة بمهنة نجار، بعد أن ضُبط خلال جولة تفتيشية أثناء ممارسته مهنة طبيب أسنان بأحد المستوصفات الخاصة.
وأوضحت الشؤون الصحية بالأحساء، أن فرقها المختصة نفذت جولة تفتيشية مجدولة شملت عدداً من المراكز الصحية، أسفرت عن ضبط مقيم آسيوي يمارس مهنة طبيب أسنان بأحد المستوصفات الخاصة، فجرى إيقافه فوراً عن العمل، ويجري الآن استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت أن جولاتها التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أوبالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.وفق “أخبار 24”.
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