احتفلت مدرسة مجعر الابتدائية بمحافظة صامطة بعودة الطالب الذي تعرض للتعنيف من قبل أحد المعلمين، إلى مقاعد الدراسة بعد تعافيه من الإصابة التي تسبب فيها أحد المعلمين.
وفاجأت إدارة المدرسة الطالب “خالد بن عبده مدخلي” بحفل مصغر داخل الفصل أقامته أمس الأول الأربعاء، قدمت له فيه الهدايا والحلوى من قبل المعلمين وزملائه الطلاب، وذلك في خطوة لمساعدته لتجاوز الحالة النفسية التي يمر بها نتيجة حادثة التعنيف.
وأوضحت إدارة المدرسة أنها ستعمل خلال هذه الفترة لتهيئة الظروف النفسية اللازمة ليعود الطالب لحالته الطبيعية، ومباشرة دروسه ومشاركته لزملائه الطلاب بالفصل.
وقد تنازل والد الطالب عن دعوى كان قد رفعها ضد المعلم المعنف وذلك بعد تدخل عدد من المشائخ وأعيان المنطقة وناشدوه العفو عن المعلم.
يذكر أن المعلم المعنف كان قد وضع قلماً خلف أذن الطالب وضغط عليه بقوة، ما تسبب بخلع وجروح عميقة في أذن الطالب، استدعت إجراء عملية جراحية له بالأذن.وفق “أخبار 24”.
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