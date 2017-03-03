دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهتمين وأصحاب العلاقة لإبداء ملاحظاتهم على مسودة القرار الوزاري المتعلق بتعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج نطاقات والموجودة على بوابة “معاً”.
وتتضمن المسودة اعتماد حزمة من الممكنات التي يقدمها صندوق الموارد البشرية “هدف” لمساعدة المنشآت في تحصيل النسب المطلوبة، ويكون دعم الصندوق موجها من خلال آليه لاحتساب النقاط يتم استبدالها ببرامج دعم الصندوق.
ونصت على أن المنشآت تستفيد من برامج دعم الصندوق وذلك مقابل مساهمتها في دعم التوظيف وتوفير فرص عمل للسعوديين من خلال النقاط المطلوبة في برنامج “الدعم الموجه”، ويتم احتساب النقاط بناء على عدة عوامل، منها متوسط أجور العاملين السعوديين ونسبة توطين النساء والاستدامة الوظيفية ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة.وفق “أخبار 24”.
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