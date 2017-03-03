كشفت مصادر، أن القوات المسلحة تمكنت من قتل 8 مسلحين وأسر 4 قناصين بينهم ضابط في الحرس الجمهوري اليمني، وذلك على الحدود الجنوبية باتجاه الملاحيط.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”الوطن”، أن اللواء المظلي نفذ عملية نوعية في عدد من الغابات والشعاب بالقرب من الحدود باتجاه الملاحيط، بعد رصد تحركات لمجموعة مسلحة بالقرب من الحدود السعودية باتجاه الحوبة، متمركزة في أحد الشعاب.
وأضافت المصادر أن القوات المسلحة باغتت المجموعة أثناء محاولتها إطلاق النار، وتمكنت من قتل 8 منهم والقبض على 4 قناصين دون أن يصاب أحد بأذى، مشيرة إلى أن طائرات التحالف دمرت أهدافاً أخرى للحوثي وصالح بالقرب من قرية المصعق الحدودية.
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