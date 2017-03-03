حَمّل مواطن، مستشفى نجران العام مسؤولية وفاة طفله الرضيع؛ بسبب تدهور حالته الصحية داخل المستشفى خلال معالجته من حالة رشح أُصيب بها منذ قرابة أسبوعين، فيما أعلنت صحة نجران عن فتح التحقيق في شكوى المواطن.
وروى والد الطفل ويدعى راشد آل شيبان وفقاً لـ”الوطن”، تفاصيل الساعات التي قضاها ابنه داخل المستشفى قبل الوفاة، مبيناً أن ابنه صاحب الـ8 شهور أُصيب بحالة رشح وارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة؛ ما دفعه للتوجه به إلى مستشفى نجران العام لإسعافه.
وأوضح آل شيبان أن الطفل دخل قسم الطوارئ بالمستشفى، وقام الطبيب المختص بحقن الطفل وإدخاله قسم التنويم؛ لتتحسن حالته، مشيراً إلى أنه صُدم بتلقي مكالمة هاتفية صباح اليوم التالي من والدة الطفل تُخبره بتدهور حالته الصحية ومعاناته من حالة تعرق وارتفاع في السكر إلى نحو 300 درجة.
وبّين والد الطفل أنه توجه مسرعاً إلى المستشفى محاولاً الاستفسار عن حالة الرضيع، حيث أخبره الطبيب المناوب أن الحالة طبيعية ولا تستدعي القلق وأن المستشفى استقدم له طبيباً من المنطقة لمتابعة الحالة، موضحاً أنه فوجئ فجر اليوم التالي بإخباره بوفاة الطفل ليقوم باستلام جثمانه ودفنه، ومن ثم تقديم شكوى إلى صحة المنطقة بشأن ما جرى له في نفس اليوم.
بدوره أفاد مدير العلاقات والإعلام بصحة نجران أحمد الكستبان، أن الشؤون الصحية بالمنطقة أحالت شكوى المواطن إلى الجهة المختصة للتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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