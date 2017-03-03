ذكرت مصادر أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت قراراً بوقف خدمات عميد بإحدى الجامعات؛ لحين انتهاء التحقيق معه على خلفية اتهامه لأحد الطلاب بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن قرار المحكمة جاء عقب تجاهل العميد حضور جلسات محاكمته، لافتةً إلى أنها حددت موعداً آخر لتمكنه من تصحيح الأمر وحضور الجلسات.
وبّينت أن الطالب صاحب الدعوى طالب خلال الجلسات بالتحقيق مع العميد وردعه عما بدر منه، والحكم عليه حسب النظام.
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