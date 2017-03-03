قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هدية تذكارية لمسجد الاستقلال بجاكرتا، أثناء زيارته له أمس (الخميس).
وجاءت هدية الملك الثمينة عبارة عن حزام الكعبة المشرفة، ليوضع في المسجد الذي يعد أحد أكبر المساجد في جنوب شرق آسيا.
يذكر أن خادم الحرمين كان قد زار المسجد نهار أمس وأدى ركعتي السنة فيه، برفقة رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، ووزير الشؤون الدينية لقمان حكيم سيف الدين، وإمام وخطيب مسجد الاستقلال الدكتور نصر الدين عمر، وعدد من المسؤولين.
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