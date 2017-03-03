ما زالت تغريدة للسفارة الأمريكية في السعودية تبارك من خلالها تعيين الدكتورة دلال نمنقاني كأول عميدة لكلية بإحدى الجامعات الحكومية، تثير جدلا بين مغردين ومثقفين، حيث اعتبرها البعض تدخلا “غريبا” في شؤون داخلية، فيما قلل آخرون من أثرها.
وكتبت السفارة تغريدة على حسابها بـ “تويتر”: ” تهانينا للدكتورة دلال نمنقاني على تعيينها رسميا أول عميدة لكلية الطب بجامعة الطائف”، مضمنة تغريدتها وسم “أول عميدة طب”، ومتبعة لها بتغريدات أخرى عن إنجازات المرأة السعودية.
واستقبل البعض التغريدة التي نُشرت قبل يومين بتردد، حيث وصفوها بـ”الغريبة”، على اعتبار عدم وجود أي رابط بين الجهة الدبلوماسية والمناسبة، فيما شدد آخرون في ردة الفعل، واصفين التغريدة بأنها تدخل واضح في شؤون داخلية، وتنطوي على تلميحات تجاه المرأة السعودية وحقوقها.
فيما قلل البعض مما كتبته السفارة، قائلين إنها لم تكن تقصد سوى مواكبة الحدث وإظهار قربها من الشعب السعودي، حيث كانت للسفارة مواقف مشابهة في عدد من الاحتفالات السعودية التي شاركت فيها بفاعلية وقوة.وفق “أخبار 24”.
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