منح مواطن يملك محلا للبصريات فتاتين قامتا بسرقة نظارتين تبلغ قيمتهما 4 آلاف ريال، مهلة شهر للتقدم للاعتذار مع الاحتفاظ بالنظارتين، قبل أن يفسح المجال للشرطة للقبض عليهما.
وظهر مالك المحل في فيديو صوره بنفسه وهو يقول: “بالنسبة للأختين اللي سرقتا النظارتين، وأقول أختين لأنهما أخواتنا في الإسلام، راح أنزل الفيديو والصور لكن راح أغبش الصور لمدة شهر فقط قبل لا أكشفها ثاني”.
وأوضح: “أنا بكرة راح أقدم صوركم وبصماتكم للشرطة وراح أنتظر شهر، لأني متأكد انكم خلال شهر راح تراجعون أنفسكم وتعيدوا النظارة وتعتذروا، موضوع النظارتين مسامحكم فيه، كل اللي يهمني هو الاعتذار”.
وبرر فعله بأنه يريد أن يثبت للناس أن الشعب السعودي شعب يتميز بالاعتراف بالخطأ والغفران، إلا أنه أكد أنه مضطر لكشف هويتهما وصورهما بعد شهر إذا لم تتقدما للاعتذار.
يذكر أن فيديو السرقة يظهر الفتاتين وهما تستبدلان نظارتين أصليتين وتضعان مكانهما نظارتين مقلدتين، قبل أن تخرجا من المحل ويتم كشفهما عبر كاميرات المراقبة.
وفق “أخبار 24”.
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