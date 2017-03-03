أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية مساء اليوم (الخميس) عن حاجتها لوظائف برتبتي (جندي – وجندي أول) بسلاح المدفعية، كما أكدت فتح باب القبول والتسجيل بمعهد طيران القوات البرية.
وأوضحت اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية بسلاح المدفعية أنه سيتم القبول لحملة شهادات الثانوية العامة بجميع أقسامها والثانوية الصناعية والتجارية الكفاءة المتوسطة، اعتباراً من 6 – 24 جمادي الآخرة 1438هـ، عبر الموقع الإلكتروني lfca.rslf.gov.sa وحسب الشروط المذكورة في الموقع.
وأبانت أن التقديم في معهد طيران القوات البرية، سيكون عن طريق الرابط الإلكتروني نفسه، خلال الفترة من يوم الأحد 20 / 6/ 1438 حتى الساعة 10 صباحا من يوم الأحد 5 / 7/ 1438.
وأضافت أن من شروط التقديم في معهد الطيران أن يكون من خريجي الثانوية العامة بقسميها بتقدير جيد جدا بمعدل 80 % فأعلى، وحصول الطالب على 70% فأعلى في مادة اللغة الإنجليزية، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 24 سنة عند تقديم طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية، وألا يكون موظفا حكوميا، وأن يكون غير متزوج، وألا يقل طول المتقدم عن 160 سم كحد أدنى وأن يكون الوزن ملائما للطول.وفق “أخبار 24”.
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