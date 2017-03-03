على شرف سعادة وكيل الوزارة للتعليم الدكتور/نياف الجابري نفذت الإدارة العامة للتربية الخاصة اجتماع تجويد آلية تعليم ذوي الذكاء الحدي برنامج (يسير التعليمي) على مستوى المناطق. وذلك يوم الإثنين الموافق ٣٠ _٥ _١٤٣٨ه. عبربرنامج التواصل (لقاء).
وتم خلال الإجتماع عرض مراحل العمل باالبرنامج وتعريف الخطة التنفيذية لبرنامج يسير وتنظيمات العمل والمراحل القادمة لذلك.. مع عرض للتوصيات والمقترحات، وتم أيضا عرض لتجارب بعض المناطق في تفعيل برنامج يسير التعليمي.
حضر الإجتماع كلا من مشرفة برامج التربية الخاصة أ. مريم بن صليح ، مشرفة التدريبات السلوكية أ. شيخة العييناء ، معلمات برامج يسير ، المرشدات الطلابيات ومعلمات الصفوف الأولية .
وثمن الوكيل هذه المشاركات من جميع الإدارات وشكر الجميع على ماتم تقديمه لتلبية احتياجات هذه الفئة من الطالبات والطلاب.
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