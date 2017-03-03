بتكليف من مساعد مدير التعليم الأستاذ : خالد بن عبدالله الحربي أقام قسم التربية الخاصة ممثلاً في المشرف التربوي الأستاذ: عبدالإله بن ناصر المحسن دورة في لغة الإشارة في برنامج فصول الأمل للصم بجعفر بن أبي طالب في سبيل عمليات تطوير الأداء بما يرجع على الطالب بالنفع والفائدة.
وقد أشاد قائد المدرسة الأستاذ : إبراهيم بن سعد الكنهل بالدورة التدريبية والمدرب كما ساد روح التفاعل بين المعلمين المتدربين.
وقدم قائد المدرسة شكره للمدرب وللمعلمين ولمن ساهم في إقامة هذا البرنامج التربوي .
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