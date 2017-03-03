إنطلقت صباح يوم الأربعاء الموافق 1438/6/2هـ فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في مدرسة الابناء الابتدائية للبنات باسكان المصانع العسكرية تحت شعار (يدا بيد للوقاية من المخاطر).
والتي تهدف إلى تحقيق أفضل استفادة من هذه المناسبة العالمية في نشر ثقافة السلامة على المستوى النظري والتطبيقي والوقائي من أجل مجتمع آمن ..تحت رعاية قائدة المدرسة ا/ هدى الحربي.
وتحت إشراف وتنفيذ مسئولة الأمن والسلامة ا/ هند الشدي. ومنسوبات المدرسة.
وقد بدأ البرنامج بالقرآن الكريم ثم كلمة عن أهمية الدفاع المدني ودوره مجتمعنا وإلى الأهمية الفردية في تجنب كافة المخاطر والحوادث ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني والتعامل الأمثل للتخفيف من أثارها لاقدر الله… وقد تخلل البرنامج تخصيص عدد من الفعاليات للطالبات تشمل عروض مرئية وتوعوية وأنشطة إرشادية في إطار ترفيهي ومسابقات.
صرح بذلك المنسقة الاعلامية في مدرسة الابناء ا/سمر العقيل.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج