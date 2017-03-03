أجريت مباراة الإياب بين فريقي شباب السد لكرة القدم أمام نادي رضوى بمحافظة ينبع وذلك يوم الثلاثاء 28 / 5 على ملعب نادي الشعلة بمحافظة الخرج حيث انتهت بنتيجة التعادل 1-1 ومع نتيجة الذهاب إنتهت بنتيجة 6-1 لصالح رضوى وبذلك يودع شباب السد بطولة التصفيات لدوري المممتاز من الدور 32 .
وفي نهاية اللقاء سلمت إدارة النادي رضوى بمحافظة ينبع درعاً تذكارياً لإدارة نادي السد بنعجان وذلك على حسن الإستقبال والحفاوة المقدمة من قبلهم.
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