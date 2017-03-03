نفذ النشاط الطلابي بمدرسة ابن خزيمة الابتدائية عدة فعاليات بمناسبة أسبوع الشجرة الـ40 ،بداية من إذاعة صباحية عن فوائد الشجرة للإنسان ولكل الكائنات الحية وطباعة لوحة عن المناسبة ووضعها بالساحة الداخلية وأخرى بخارج المدرسة . وإقامة مسابقة ثقافية ورقية عن الشجرة للصفوف العليا، ومسابقة التلوين للصفوف الأولية وعرض فيديو عن الشجرة بمركز المصادر ،وزيارة مشتل الأشجار بحي العزيزية والتعرف على انواع الأشجار وزراعة أشجار بمنتزه العين غرب الخرج. برفقة رائد النشاط أ. فهد المقرن بالإضافة إلى توزيع أشجار الزينة للمجتمع كهدية عند الإشارة بحي النهضة .
وفي نهاية الفعاليات تم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقات من قائد المدرسة أ. فيصل البريقي .
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