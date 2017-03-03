اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خمس مبادرات لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تقدمت بها وكالة التطوير والجودة في الجامعة إلى برنامج التحول الوطني في إطار رؤية المملكة 2030.
وحرصاً من الجامعة على إنجاح رؤية المملكة 2030، فقد قامت وكالة الجامعة للتطوير والجودة والمكتب التنفيذي للخطة الاستراتيجية بالوكالة بمجموعة من المبادرات التي تخدم الجامعة في مختلف المجالات للارتقاء بخدمات الجامعة وتطوير جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية وتنمية قدرات ومهارات منسوبيها, وقد تم اعتماد خمس مبادرات منها للجامعة من أصل (66) مبادرة اعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على مستوى كافة الجامعات السعودية.
وقد قامت الجامعة بتشكيل لجنة إشرافية عليا لمتابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة برئاسة معالي مدير الجامعة وعضوية كل من سعادة وكلاء الجامعة ومدراء المبادرات إلى جانب ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالمبادرات المعتمدة للجامعة على أن يتم تشكيل فرق عمل لتنفيذ كل مبادرة.
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