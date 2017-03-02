أصدر معالي وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي قرارا بترقية المهندس فهد بن سعد بن طارد الجعيدي للمرتبة الحادية عشر ككبير اخصأيين وتكليفه مديرا لفرع الزراعة بمركز الهياثم.
ويعتبر المهندس الجعيدي أحد أبرز الكوادر الإدارية بمحافظة الخرج وشغل العديد من المناصب كان من أبرزها مديرا لمكتب السياحة بالخرج ، وقبلها مديرا للارشاد الزراعي ، إضافة للعمل خارج أسوار الوظيفة الحمومية في اللجان الاهلية والمجالس الأهلية .
هذا ووجه المهندس الجعيدي شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعةولسعادة مدير مديرية الزراعة بالخرج الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السعيس التميمي سائلا الله أن يقدم ما يخدم الوطن والمواطن .
والخرج اليوم تتمنى للمهندس فهد الجعيدي التوفيق والسداد في خدمة الخرج .
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