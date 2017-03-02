افتتح مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية د.صالح الدويلة بمدرسة ابن خزيمة الابتدائية الأربعاء الماضي الصالة الترفيهية الثانية بحضور مشرف النشاط الطلابي ( قسم البرامج والتدريب) الاستاذ / محمد المطرفي ، وقائد المدرسة الأستاذ فيصل البريقي ، و تحتوي الصالة الترفيهية ستة أنواع من الألعاب الترفيهية ومن برامجها دوري للتنس والفريرى والهوكي ، كما افتتاح ورشة إصلاح الطاولات والكراسي التي عليها كتابات وألوان باستخدام أفضل أنواع المنظفات الحديثة ويقوم عليها ( فريق سخاء التطوعي ) بالمدرسة تحت إشراف الاستاذ / محمد القاسم ورائد النشاط الاستاذ / فهد المقرن ، وقد أثنى الدكتور صالح الدويلة على تلك الجهود ودور فريق سخاء التطوعي في هذه البرامج .
ثم بعد ذلك تم تكريم الطالب / خالد ثامر العتيبي . والذي حصل على المركز الثاني بمسابقة أولمبياد العلوم على مستوى المحافظة .
د. الدويلة يفتتح الصالة الترفيهية بمدرسة ابن خزيمة وورشة إصلاح الطاولات .. ويكرم الفائز بمسابقة أولمبياد العلوم
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