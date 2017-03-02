رصدت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي محاولة عدد من المواطنين الإمساك بجمل هرب من حظيرته وأخذ يتجول داخل الشوارع.
وأظهرت اللقطات الجمل وهو يسير داخل الأحياء السكنية، وتضييق عدد من المواطنين الطريق عليه باستخدام السيارات في محاولة لإيقافه وإعادته للحظيرة.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن مالك الجمل استطاع السيطرة عليه والإمساك به بمساعدة المواطنين الذين تطوعوا لملاحقة الجمل، الذي ظل يتجول لساعات داخل الشوارع والأحياء.
وفق “أخبار 24”.
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