كشف مراسل إذاعة UFM بالرياض أن إدارة النصر سلٌمت مساء أمس مقدمات عقود خمسة لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم والتي بلغت ٨ ملايين ريال في إطار الخطة التي وضعتها إدارة النادي للإيفاء بكافة مستحقات اللاعبين في الفريق على أن تتبعها صرف بقية مقدمات اللاعبين في الفريق في الفترة القليلة المقبلة.
من جهتها وعدت إدارة النصر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بصرف راتب شهر مطلع الأسبوع المقبل وذلك بهدف رفع الروح المعنوية للفريق قبل النهائي المرتقب في بطولة كأس ولي العهد الجمعة القادمة بالرياض.وفق “أخبار 24”.
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