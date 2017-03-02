استوقف أحد مشجعي فريق ضمك لاعب النصر السابق ماجد عبدالله واستعاد معه بعض الذكريات القديمة، مذكراً ماجد بأن ضمك سبق أن فاز على النصر عام 1986، فرد عليه ماجد ضاحكاً بأنه لم يكن لاعباً بالنصر حينها.
وتابع المشجع حديثه المازح مع ماجد عبدالله، والموثق في مقطع فيديو متداول، قائلاً “لو كنت لاعباً حينها لفزتم بالعشرة”، مضيفاً أن ماجد سجل أهدافاً لا تنسى منها هدفه في منتخب الصين.
من جانبه علق الإعلامي وليد الفراج على المقطع، الذي أعاد نشره عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً إن ماجد رغم ابتعاده عن الملاعب منذ 19 عاماً، إلا أنه سيبقى اسم تفتخر به السعودية وشعبها لما قدمه لهم من لحظات فرح لا تنسى.
وفق “أخبار 24”.
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