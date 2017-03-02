أظهر مقطع فيديو وصور تم تداولها على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي تنافساً كبيراً من قبل الإندونيسيين والإندونيسيات لالتقاط صور “سيلفي” مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته اليوم الخميس للبرلمان الإندونيسي.
وبدا في الصور تزاحم أعضاء البرلمان الإندونيسي حول الملك وكل منهم يرفع هاتفه لالتقاط “سيلفي” معه أو لأخذ صورة تذكارية للزيارة التاريخية.
وكان الملك سلمان قد ألقى خطاباً أمام البرلمان الإندونيسي أكد فيه على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية والعالم، وفي مقدمتها التطرف والإرهاب، وصدام الثقافات، وعدم احترام سيادة الدول، وذلك من أجل تحقق الأمن والسلم الدوليين.
وفق “أخبار 24”.
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