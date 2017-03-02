عقدت يوم الأحد الماضي ولمدة أسبوع دورة في التدريب الأمني لـ13 عسكرية من حرس الحدود تحت إشراف مدربات من الشرطة الألمانية، بمسمى “التدريب الأمني لمفتشات حرس الحدود” الرابعة.
وتشتمل الدورة على برنامج تدريبي شامل يتضمن التدريب على “التأمين والحماية الشخصية، الاستيقاف والتحقيق المبدئي، التحقق من الشخصية، القبض والتفتيش، نقل الموقوفات، ومصادرة المضبوطات”.
يذكر أن هذه الدورة التدريبية لمفتشات حرس الحدود تأتي استمراراً للتعاون المشترك بين حرس الحدود والشرطة الألمانية، في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية السعودية ونظيرتها الألمانية، وسبق أن أنهت 16 مفتشة بحرس الحدود في شهر يناير الماضي دورة في التدريب الأمني تحت إشراف مدربات من الشرطة الألمانية.وفق “أخبار 24”.
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