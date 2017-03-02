زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم “الخميس” مسجد الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، الذي يعد أكبر المساجد في جنوب شرق آسيا.
وأدى الملك سلمان، ورئيس إندونيسيا جوكو ويدودو الصلاة في المسجد الذي يتميز بتصميمه المعماري الفريد، واتساعه لنحو 200 ألف مصلًّ، واحتوائه على مئذنة بارتفاع 90 متراً، وقبتين كبيرتين.
وسمي المسجد بهذا الاسم لأن بناءه تم عقب استقلال إندونيسيا من هولندا في عام 1949، وتطلب بناء المسجد نحو 14 عاماً في الفترة من 1961 حتى 1975.
وفق “أخبار 24”.
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