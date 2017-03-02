أطاحت شرطة الرياض بعصابتين مكونتين من 6 جناة (5 مواطنين ووافد فلسطيني)، في قضيتين منفصلتين، لتورطهم في سلسلة قضايا اعتداء وسلب لأموال ومقتنيات المارة تحت تهديد السلاح.
وأوضحت الشرطة في بيان لها أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة شكلت فور ورود عديد من البلاغات فريقاً بحثياً لتحليل البلاغات ودراسة الأسلوب الإجرامي، واتخذ جملة من الإجراءات البحثية أسفرت عن ضبط الجناة.
وأوضحت أنه تم الإطاحة بالعصابة الأولى المكونة من ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر، لتورطهم في ارتكاب جرائم الدخول على العاملين في المحال التجارية وسلبهم واستيقاف المارة من الوافدين وتهديدهم بالسلاح الأبيض، والاستيلاء على ما بحوزتهم مستخدمين في ذلك سيارة نوع جيب أبيض اللون شرق العاصمة.
وأشارت إلى أنه تم وضع خطة أمنية محكمة؛ أسفرت عن القبض على المتهمين وهم يستقلون السيارة المبلغ عنها وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على سلاح أبيض وقناع ومبالغ مالية.
ولفتت إلى أنه خلال التحقيقات الأولية، أقر المتهمون بالتورط في ارتكاب (11) جريمة، موزعين الأدوار والمسروقات فيما بينهم.
وحول العصابة الثانية، أكدت الشرطة أنه تم ضبط ثلاثة متهمين (سعوديين وفلسطيني) في العقد الثاني من العمر، لتورطهم في ارتكاب جرائم استيقاف المارة من العمالة الوافدة والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم وسرقة السيارات أثناء توقفها بعد تكسير زجاجها وسط العاصمة الرياض.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن المتهمين أقروا أيضا بارتكاب الجرائم، وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في السجلات وقاموا بالدلالة على أجزاء من المسروقات.
وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على الجناة رهن استكمال التحقيق معهم ومعرفة مدى علاقتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة.
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