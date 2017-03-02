أشارت تقارير صحفية رومانية إلى أن المدير الفني السابق لنادي الهلال ، الروماني لورينتو ريجيكامب قد رفض عرضاً للعودة من جديد للدوري السعودي عقب تجربة له لم تكن بالنجاح المطلوب مع نادي الهلال في عام 2014 حيث تم الاستعانة به حينها ليحل بديلاً عن المدرب الوطني سامي الجابر .
وكشفت صحيفة “digisport” الرومانية أن المدرب رفض عرضاً لقيادة نادي التعاون قبل أن يتم التعاقد مع المدير الفني الحالي ، ابن جلدته المدرب كوستيل جالكا الذي يحقق نتائج جيدة مع “سكري القصيم” وضعته في المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي .
وأوضحت الصحيفة أن سبب رفض ريجي، العودة للدوري السعودي هو أنه مرتبط بعقد مع ستيوا بوخارست الروماني موجود به شرط جزائي في حال رغبة المدرب في فسخ التعاقد يصل لنحو مليون يورو .
وقالت الصحيفة أن التعاونيين عرضوا على المدرب التعاقد لمدة موسمين ونصف نظير مليون يورو في الموسم الواحد حيث قالت الصحيفة أنه في حال وافق على عرض التعاون فسيكون هناك عام كامل يعمل به بلا مقابل حيث سيكون هذا العام لسداد الشرط الجزائي.
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