علمت مصادر بأن أحد المحترفين العرب في صفوف أحد الأندية الجماهيرية في دوري جميل تقدم يوم أمس بشكوى رسمية إلى الجهات الرسمية بعد استلامه لشيك من دون رصيد بقيمة مليون ريال، وكان اللاعب قد أمهل مسؤولي النادي لفترة من الزمن حاول فيها صرف مستحقاته المتراكمة دون جدوى، وتشير أنباء من مصادر قوية مقربة إلى أن زميله اللاعب العربي الآخر المحترف في الفريق نفسه، يفكر جديًا بشكوى النادي للسبب ذاته.
يُذكر أن اللاعب كان قد تغيب سابقًا عن الفريق لفترة طويلة بسبب مستحقاته المالية.وفق “سبق”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج