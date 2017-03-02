وقعت المملكة وإندونيسيا اليوم “الخميس” 4 اتفاقيات في مجالات الطاقة والصحة والإسكان والسياحة بقيمة 13.5 مليار ريال وذلك خلال ملتقى الأعمال السعودي الإندونيسي.
وشملت الاتفاقيات توقيع “عبداللطيف مكي” و”بي تي” عقداً لتنفيذ مشروعات إسكانية في المملكة بقيمة 8 مليارات، إضافة لمشروع إنشاء مستشفى في جدة بقيمة 200 مليون ريال.
كما تم توقيع اتفاقية بين مجموعة الطيار للسفر القابضة و3 اتحادات للحج والعمرة والسياحة في إندونيسيا بقيمة 5 مليارات ريال، وتوقيع شركة الفنار اتفاقية مع “koperasi” لإنتاج الطاقة الكهربائية بقيمة 100 مليون دولار، إضافة إلى اتفاقية بين شركة “التكامل” مع شركة “banda” لتأسيس الشركة السعودية الإندونيسية للرعاية الصحية والخدمات الطبية.
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