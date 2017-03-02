رد الداعية الدكتور سلمان العودة من خلال مقطع فيديو على تحذير البعض له من نشر صور أطفاله على مواقع التواصل الاجتماعي خوفاً من العين.
وقال العودة في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” إن العين حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك فإن التوكل على الله حق، والأوراد، والاعتصام بالله، وعدم المبالغة في الخوف من الناس أو العين أيضاً حق.
وأضاف أن النبي الكريم كان يحمل حفيديه الحسن والحسين ويضعهما في حجره أمام الناس، كما كانا يصعدان على ظهره أثناء سجوده، ولم يصبهما شيء، في الوقت الذي كان يعيش في المدينة اليهود، والمنافقون إلى جانب المهاجرين والأنصار.
وفق “أخبار 24”.
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