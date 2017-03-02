نفذت وزارة الداخلية اليوم “الخميس” حكم القتل تعزيراً بحق مواطن في مدينة أبها بمنطقة عسير، وذلك بعد أن أدين بترويج المخدرات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المواطن ساري بن صالح بن هباش القحطاني، ضبط وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش وحبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه من جرم.
وبإحالته للمحكمة صدر بحقه حكم بالقتل تعزيراً، وصادقت عليه كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، كما صدر أمر سام بتنفيذ ما تقرر بحقه شرعاً، فنفذ حكم القتل تعزيراً بحق الجاني المذكور اليوم الخميس الموافق 2/3/2017م، وذلك في مدينة أبها بمنطقة عسير.وفق “أخبار 24”.
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