قررت وزارة التعليم وضع آلية جديدة لنقل الطلاب المتعثرين في سداد رسوم المدارس الأهلية والأجنبية إلى المدارس الحكومية، وفق عدة ضوابط.
واشترطت الوزارة تقدم ولي أمر الطالب المتعثر إلى المدرسة الأهلية أو الأجنبية بطلب لنقل ابنه أو ابنته لمدرسة حكومية لتعثره في السداد، فيما تقوم المدرسة بإرسال ملف الطالب لإدارة الاختبارات والقبول في مكاتب التعليم خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الطلب، مشددة على ضرورة أن تكون وثائق الطالب ضمن مدارس مدرجة على نظام “نور”.
وأوضحت وفقا لـ”الحياة”، أن ملف الطالب سيعود إلى مدرسته التي تعثر فيها عن السداد، التي تخاطب بدورها المدرسة المنقول إليها الطالب في التعليم العام؛ للتأكيد على أن ولي الأمر متعثر في السداد، وتقوم بحجز شهادة الطالب في نظام “نور”.
وشددت الوزارة على أن الحجز على وثائق الطالب سيستمر في المدرسة التي انتقل منها حتى تتم المخالصة المالية وفك الحجز عن الشهادة السابقة، وعلى ولي الأمر تسليم نسخة إثبات المخالصة فور الانتهاء من التسديد لفك الحجز عن شهادته الدراسية اللاحقة.
وكان عدد من المدارس الأجنبية طالب إدارات التعليم بإيجاد آلية ونظام يحرم الطلبة المتعثرين عن سداد الرسوم من الانتقال إلى المدارس الحكومية، لحل أزمة عدم السداد المتكررة.
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