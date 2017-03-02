ضمن البرامج التي يُنفذها مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير ) من خلال شريكه المنفذ للمشروع شركة تطوير للخدمات التعليمية
نفّذت وحدة تطوير المدارس ( بنين ) بتعليم الخرج
البرنامج التدريبي ( مقؤمات التميَز الإداري لقائد المدرسة )لمشرف وحدة تطوير المدارس أ . عبداللطيف بن محمد المهيني بقاعة الشيخ / عبدالعزيز بن باز بمركز التدريب التربوي أيّام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق ٢٩ – ٥ / ١ – ٢ / ٦ / ١٤٣٨ هـبواقع ١٢ ساعة تدريبيةوبمشاركة ٢٥ متدرب من قادة المدارس ووكلائهاوعدد من المعلمين
وقد تضمنت الحقيبة التدريبية عدداً من المحاور
من أهمها :
١ / تعريف مفهوم التميّز وشواهد من القرآن والسنة وعلم الإدارة على هذا المفهوم
٢ / أهم المقوّمات العشرين التي حريَ بقائد المدرسة الاتصاف والتحلي والعمل بها ليكون قائداً متميّزاً بعد توفيق الله .
كما تم تنفيذ عدداً من ورش العمل المصاحبة والتي أثرى بها المتدربين البرنامج بطرحهم ومشاركاتهم ومداخلاتهم كما شهد اليوم الأخير عرضاً للتجارب والبرامج المتميّزة لعددٍ من المتدربين والتي مَرُّوا وساهموا بها خلال مسيرتهم التربوية وكان لها الأثر الإيجابي على البيئة المدرسية
وهم الأساتذة :
محمد بن عبدالرحمن السعيدان
( قائد ابتدائية عثمان بن عفان الابتدائية )
علي بن رزق الله الزهراني ( قائد ابتدائية الأندلس )
عبدالله بن محمد الدريهم ( وكيل ثانوية الأمير سلمان بن محمد )
خالد بن حمود السبيعي ( وكيل ثانوية العز بن عبدالسلام)
هاني معوّض السلح ( وكيل ابتدائية أجيال الخرج )
في نهاية البرنامج ألقى أ . محمد السعيدان كلمة المتدربينقدم فيها شكره للمدرب ولوحدة تطوير المدارس ولمركز التدريب التربوي على الجهود المبذولة كما شكر زملاءه المتدربين على الحضور والمشاركات والتفاعل ثم كلمة لراعي ختام البرنامج أ . عبدالله بن علي الجميعة
مدير وحدة تطوير المدارس شكر فيها الجميع
على حضورهم واهتمامهم بجانب التميز والتطوير
قام بعدها بتسليم الشهادات التدريبيةلجميع الأساتذة المشاركين
حضر ختام البرنامج أ . عبدالرحمن بن فهد السبيعي
مشرف بوحدة تطوير المدارس .
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