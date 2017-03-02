بدأت شركة سناب المالكة للتطبيق الشهير ‘‘سناب شات‘‘ العمل على تطوير طائرات بدون طيار ‘‘الدرون‘‘ رغبة في اقتحام أسواق جديدة للمنافسة وعدم حصر نفسها في التطبيق.
ويأتي ذلك بعد تغيير اسم الشركة إلى سناب، حيث وصفت نفسها بأنها متخصصة في مجال الكاميرات، لتؤكد أنها ليست مجرد تطبيق خاص بالتواصل الاجتماعي.
وقال تقرير صادر عن ‘‘نيويورك تايمز‘‘ بأن ثلاثة أشخاص، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لسرية الموضوع، اطلعوا على المشروع الذي يعتمد على بناء الطائرات بدون طيار، لتقوم بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو من مناطق علوية وإمكانية مشاركتها على التطبيق.
وتجدر الإشارة إلى أن إيفان شبيغل -الرئيس التنفيذي لشركة سناب- صرح في مقطع فيديو صدر عن الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام، بأن شركة سناب متخصصة في الكاميرا، ونشعر في سناب بأننا في بداية الطريق في ما يمكن أن تفعله الكاميرات وسنعمل على تطويرها وجعلها أكثر من مجرد جهاز تصوير.
تأتي هذه الخطوة في محاولة من الشركة، للانفراد في مجالات جديدة في ظل المنافسة مع ‘‘إنستجرام‘‘ و ‘‘واتس أب‘‘ بعد استنساخ فكرة تطبيق ‘‘سناب شات‘‘ وجذب عدد من مستخدميها ورغبتها في تنويع مصادر الدخل جنبا إلى جنب إلى الإعلانات التي تعتمد عليها الشركة حاليا.
وبحسب ‘‘رويترز‘‘ فإن شركة سناب لديها قسم خاص في التطوير والابتكارات، يقوم بالعمل على مشاريع سرية متنوعة منها نظارات قادرة على التعرف على الوجه وتقنيات ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى مفاوضاتها في شهر ديسمبر الماضي حول الاستحواذ على شركة ليلي للروبوتات والمتخصصة في مجال الطائرات بدون طيار.
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