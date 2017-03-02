كَشَفَتْ شركة جوجل، اليوم، عن تطبيق ‘‘Meet‘‘ الجديد الموجَّه للشركات، والذي يتيح خدمة مؤتمرات الفيديو، لينضم إلى سلسلة تطبيقات الدردشة والتواصل، ومكالمات الفيديو التي أطلقتها جوجل مِنْ قَبْل مثل: ‘‘هانج أوت‘‘، و‘‘duo‘‘ وغيرها.
ووَفْقاً لما نشره موقع ‘‘TNW‘‘ الهولندي، فإن الخدمة الجديدة تسمح بإجراء محادثات ومؤتمرات الفيديو، سواء من خلال منصة الويب، أو من خلال الهواتف الذكية، مثل أجهزة آبل، إلا أنه لا توجد أي أنباء عن إتاحتها لمنصة أندرويد؛ وهو ما يُعْتَبَر أمراً غريباً للغاية.
وتتيح منصة الويب للمستخدمين الانضمام لمحادثات جارية من خلال إدخال الرمز الخاص بالمستخدم، أما بالنسبة لتطبيق الخدمة على منصة ‘‘iOS‘‘ فهي تتكامل مع كل من تطبيقي: ‘‘Gmail‘‘، وتقويم ‘‘جوجل‘‘؛ وذلك للحصول على المواعيد وجهات الاتصال لبدء إجراء محادثات الفيديو.وفق “تواصل”.
ويُعْتَبَر تطبيق Meet نسخة خَاصَّة من تطبيق “هانج أوت” والتي تستهدف بها شركة جوجل بشكل رئيسي الشركات، حيث تم تحسينها لتستوعب المزيد من المستخدمين في مكالمة واحدة، حيث يمكن أن يصل عدد المستخدمين إلى 30 شخصاً قادرين على التواصل معاً بفيديوهات عالية الدقة، إلا أن جوجل لم تعلن رَسْمِيّاً حتى الآن عن إطلاق تطبيق Meet، إلا أن الموقع الخاص بها على منصة الويب متاح بالفعل، كما أن نسخة iOS من التطبيق متاحة على متجر آبل؛ لذلك فمن المنتظر أن تَكْشِفَ عنها شركة جوجل بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، مع ملاحظة أنها ستكون خدمة مدفوعة وستأتي رسومها ضمن اشتراكات G Suite.
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