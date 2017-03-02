كَشَفَت دراسة حديثة، أن تناول كميات وافرة من الخضار والفواكه قد تقي من إصابة المدخنين الحاليين والسابقين من الإصابة بالداء الرئوي الانسدادي، فَضْلاً عن منافعها الصحية الأخرى.
وقالت مُعدة الدراسة الأستاذة بكلية علوم الحياة بجامعة وارسو البولندية جوانا كالوزا: ‘‘يبدو أن أنواعاً محددة من الفواكه والخضار مثل التفاح، والإجاص، والخضار الورقية والفليفلة، تؤمِّن وقاية من الداء الرئوي الانسدادي (مرض رئوي مزمن)، وكلما زادت كمية الخضار والفواكه المستهلكة، كلما ازداد الأثر الوقائي المستفاد‘‘.
ويؤكد الباحثون، أن الدراسة التي نشرت نتائجها في الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي في مجلة Thorax لم تثبت العلاقة بين تناول الخضار والفواكه والوقاية من الداء الرئوي الانسدادي، وإنما مجرد ارتباط بينهما يحتاج إلى مزيد من الدراسات لتفسيره بشكل حاسم.
وتقول كالوزا: ‘‘من الضروري أن يقوم مزودو الرعاية الصحية بتشجيع الناس على تناول الخضار والفواكه، وخَاصَّة المدخنين الذين يعجزون عن الإقلاع عن هذه العادة السيئة؛ وذلكَ نَظَراً لفوائدها الصحية والوقائية‘‘.
وبحسب الباحثين، فإن التدخين هو عامل رئيسي للإصابة بالداء الرئوي الانسدادي، وهو اسم يُطلق على مجموعة من الأعراض التنفسية مثل النفاخ الرئوي emphysema الناجم عن تضيق المجاري التنفسية.
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