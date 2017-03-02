يعاني الوالدين من أجل تعويد أطفالهم على النوم في أوقات منتظمة بطريقة هادئة طوال الليل، حيث يهيئون المكان المناسب والهادئ لتعويد الطفل على النوم باستقلالية، إلا أنه في بعض الحالات قد تفشل تلك الحيل، مما يستدعي استشارة طبيب الأطفال في حالة أرق الطفل باستمرار.
وفي هذا السياق أوضح طبيب الأطفال الألماني هانز يورجن نينتفيش إن الروتين يساعد الأطفال الصغار على النوم بشكل مستقل والتمتع بنوم هانئ ومريح أيضاً طوال ساعات الليل.
وأوضح الطبيب يورجن أن الروتين يتمثل في أوقات نوم منتظمة وطقوس ثابتة بالبيئة المحيطة، مثل الإضاءة الخافتة والأنشطة الباعثة على الهدوء مثل القراءة للطفل وفقاً لـ”الألمانية”.
ونصح أنه عندما يبكي الطفل أو يصرخ بالليل، ينبغي على الوالدين تهدئته، والتأكد من أنه على ما يرام. وينبغي التحدث بصوت منخفض وعدم إنارة أي ضوء ساطع، وتجنب نقل الطفل من السرير.
وينبغي استشارة طبيب الأطفال في حال رفض الطفل بشكل دائم للبقاء في فراشه بمفرده على الرغم من إتباع هذه الطقوس أو في حال استيقاظ الطفل ليلا ما يصل إلى عشر مرات أو أكثر وطلب المساعدة من الأم أو الأب.
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