كشفت مصادر، أن لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم تسلمت الأوراق والردود الخاصة كافة بقضية اللاعب عوض خميس، من اللاعب وإدارتي الهلال والنصر، متوقعة تبرئة نادي النصر وإيقاف اللاعب مدة 4 أشهر.
كما توقعت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن تتضمن عقوبة اللاعب عوض خميس غرامة مالية، بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويض مالي لصالح نادي الهلال، يقارب 12 مليون ريال.
وأوضحت أنها تستبعد إيقاع أي عقوبات بحق نادي النصر، باعتبار أن النصر مدد عقد اللاعب قبل موعد بدء سريان عقد الهلال، الذي يبدأ في 25 يوليو المقبل، متوقعة أن تعتمد غرفة فض المنازعات عقد اللاعب مع النصر استناداً إلى خطاب اللاعب إلى إدارة نادي الهلال.
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