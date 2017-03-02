كشف قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد الغامدي، أن القيادة دعمت قوات أمن المنشآت بعددٍ من المركبات المصفحة والمجهزة بالأجهزة والأنظمة الخاصة بالحماية، بجانب الملابس الخاصة بحماية الأفراد.
وأوضح اللواء الغامدي، وفقاً لـ”الرياض”، أن المركبات مجهزة بحساسات وبها كاميرات خلفية وأمامية تساعد على التعامل والتخاطب مع الأشخاص وسماعهم من مسافات بعيدة، حتى في حال كانت أبواب السيارة مغلقة.
وأشار قائد قوات أمن المنشآت إلى أن كل المناطق والمواقع التي تعمل بها قواتهم تعد خطرة، مضيفاً أن عدد الأفراد الذين استشهدوا من قوات أمن المنشآت في عمليات إرهابية لا يزيد على 4 أفراد، 3 منهم بالشرقية وواحد في الرياض.
ولفت اللواء الغامدي، الذي كان يتحدث على هامش مشاركة قوات أمن المنشآت في اليوم العالمي للدفاع المدني، إلى أن القوة لديها تعاون مشترك مع الجهات الأمنية الأخرى، وكذلك مع الجهات المستفيدة من الحراسات مثل “أرامكو” وشركات الكهرباء.
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