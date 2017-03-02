بفضل الله تعالى تم إيداع مبلغ (١,٠٤٢,٦٥٠) ريال في حسابات أسر جمعية إنسان بفرع محافظة(الخرج) لشهر (مارس-٣/٢٠١٧م) و البالغ عددهم (٣,٥٠٦) أسرة، من خلال تغذية بطاقات الصرف الإلكتروني.
و تسعى الجمعية من خلال تقديم النفقات الأسرية آلياً إلى حفظ كرامة المستفيدين، و التخفيف من عناء الأيتام و توفير الجهد و الوقت.
و يشار إلى أن الجمعية حققت المركز الأول في جائزة الشيخ فهد الأحد الصباح بمشروع بطاقات صرف النفقات باعتباره من المشاريع المتميزة و الرائدة الذي عملت به الجمعية.
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مليون ريال أودعت بحساب أسر #انسان ب #الخرج هذا الشهر
مليون ريال أودعت بحساب أسر #انسان ب #الخرج هذا الشهر
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
بفضل الله تعالى تم إيداع مبلغ (١,٠٤٢,٦٥٠) ريال في حسابات أسر جمعية إنسان بفرع محافظة(الخرج) لشهر (مارس-٣/٢٠١٧م) و البالغ عددهم (٣,٥٠٦) أسرة، من خلال تغذية بطاقات الصرف الإلكتروني.
بفضل الله تعالى تم إيداع مبلغ (١,٠٤٢,٦٥٠) ريال في حسابات أسر جمعية إنسان بفرع محافظة(الخرج) لشهر (مارس-٣/٢٠١٧م) و البالغ عددهم (٣,٥٠٦) أسرة، من خلال تغذية بطاقات الصرف الإلكتروني.
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