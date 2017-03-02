توقعت وزارة الإسكان أن تصل حجم الاستثمارات بقطاع الإسكان خلال الأعوام القليلة المقبلة إلى أكثر من 500 مليار ريال؛ لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية.
وبّين وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط علي آل جابر، أن الاستثمارات بالقطاع العقاري تصل إلى نحو 8.7 ريال من كل ريال مستثمر، فيما تبلغ مضاعف القيمة المضافة نحو 5.2 ريال.
وأوضح آل جابر أن الناتج المحلي لقطاع العقار بلغ في عام 2010 نحو 128 مليار ريال، بنسبة مساهمة نسبية تصل إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي، لافتاً إلى أن تلك الأرقام توضح أن نسبة مساهمة القطاع العقاري تصل إلى 8.3% من إجمالي الناتج، كما تبلغ نسبة النمو السنوي المركب بين عامي 2012 حتى 2016 نحو 6%.وفق “أخبار 24”.
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