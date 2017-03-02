أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأربعاء، حكماً بالسجن 7 سنوات لمتهمين بالمشاركة فيما يسمى “ثورة حنين” مع منعهما من السفر خارج المملكة، كما قضت برد الدعوى الخاصة بمتهم ثالث.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”الرياض”، أن المحكمة نظرت في اتهام الأشخاص الثلاثة بالاستجابة لدعوات منحرفة وإحداث فوضى، لافتةً إلى أنها حكمت على أحدهم بالسجن ثلاث سنوات تحسب منها مدة إيقافه مع منعه من السفر خارج المملكة عقب انتهاء فترة حبسه لمدة أربع سنوات؛ بسبب مشاركته في التظاهرات بأحد مساجد الرياض وإثارته البلبلة.
وبيّنت المصادر أن المتهم الثاني صدر ضده حكم بحبسه أربع سنوات تحسب منها مدة إيقافه مع منعه من السفر أربع سنوات أخرى؛ لمشاركته في التظاهرات وحمل أشياء تمس النظام العام على هاتفه المحمول وحيازته مكبر صوت لاستخدامه في تلك التظاهرات، مشيرةً إلى أن المحكمة ردت الدعوى الخاصة بالمتهم الثالث لعدم كفاية الأدلة عليه.
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