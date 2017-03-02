ابتكر إندونيسيون “شيلة” جديدة للترحيب بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حيثُ حرصوا عبرها على الترحيب من خلال كلمات الثناء والدعاء.
واحتوت الشيلة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمات باللغة العربية ممزوجة باللغة المحلية من بينها “أهلاً وسهلاً الملك سلمان إلى إندونيسيا، واللهم اجعلنا أمة واحدة”، إضافة إلى مقطع وصور من زيارة خادم الحرمين ومراسم الاستقبال الرسمي والشعبي له، فيما أبدى مغردون إعجابهم بالطريقة الإندونيسية المبتكرة لاستقبال الملك سلمان.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد غادر العاصمة الرياض يوم السبت الماضي، للقيام بجولة آسيوية تشمل كلاً من ماليزيا٬ وإندونيسيا٬ وسلطنة بروناي دار السلام٬ واليابان٬ والصين٬ وجمهورية المالديف.
وفق “أخبار 24”.
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