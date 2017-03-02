اختتمت تحديات الحزيمي ليلة امس على شرف نجم النجوم وكابتن المنتخب السعودي ونادي الكوكب شايع النفيسة وكوكبة من نجوم الرياضة والاعلاميين بالخرج .
وذلك بدعوة كريمة من الاستاذ عبدالعزيز بن صالح السماعيل المشرف العام على التحديات.
لعبت المباراة الختامية المثيرة بين فريقي الحزيمي وفريق شايع النفيسة – على الملعب الرئيس بملاعب اكاديمية ارتس فتبول – وانتهت بفوز فريق شايع في الوقت الأصلي 1/صفر .
شهد الاحتفال حضور كلا الكابتن ابراهيم الحمود وشرفي الكوكب ورمزه أ.خالد الحميد وأ.فهد السميح وأ.محمد الحطيم وأ.سعود الضحوك وأ.سلطان مرداس الدوسري والكابتن راشد الودعاني وأ.هادي العطوان وأ.عماد حكمي وأ.محمد نايف الحربي .
وفي الختام كرمت الجهات الراعية والجهات الاعلامية الراعية للتحديات وتوج الفريق البطل .
التعليقات 1
Suqrat
02/03/2017 في 10:35 ص[3] رابط التعليق
الشكر اولا لله ثم للاخ عبدالعزبز السماعيل وللكابتن
شايع النفيسه ولصحيفتكم للتغطية.
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