زار أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، رجل الأمن وائل الصبحي، بعد وصوله إلى المدينة المنورة، قادمًا من الرياض، بعد رحلة علاج تكللت بالنجاح.
واطمأن أمير المنطقة على “الصبحي” بعد شفائه من إصابته في حادثة التفجير الإرهابي قرب المسجد النبوي في رمضان الماضي، حيث كان ضمن قوة الطوارئ بمنطقة المدينة، حين وقع التفجير، ونُقل للعلاج بمستشفى قوى الأمن بالرياض، موجهًا حديثه له بقوله: أنت وزملاؤك فخر للوطن.
من جانبه قدم والد رجل الأمن وائل الصبحي، الشكر لولاة الأمر على ما وجده ابنه من رعاية صحية واهتمام بالغ منذ اللحظة الأولى لوقوع التفجير الآثم، وعلى الرعاية المقدمة لرجال الأمن والمواطنين.
وفق “أخبار 24”.
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